Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen benzer hava koşulları görülmeye devam ederken bir kaç günden beri etkili olan yağışların yerini 23 nisan günü güneşli bir havaya bıracağı meteoroloji tarafından açıklandı.
Kent genelinde birkaç günden beri etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen yağışların yerini 23 Nisan güneşli bir havaya bırakacağı olacağı meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.
23 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 10/20 derece
Besni 9/ 16 derece
Çelikhan 6/15 derece
Gerger 9/19 derece
Gölbaşı 6/18 derece
Kahta 10/20 derece
Samsat 10/20 derece
Sincik 6/ 13 derece
Tut 7/17 derece
24 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 9/ 19 derece
Besni 8/ 15 derece
Çelikhan 6/14 derece
Gerger 9/18 derece
Gölbaşı 8/17derece
Kahta10/19 derece
Samsat 10/19 derece
Sincik 6/ 12 derece
Tut 9 /15 derece
Kaynak : PERRE