Kent genelinde birkaç günden beri etkili olan ve yaşamı olumsuz etkileyen yağışların yerini 23 Nisan güneşli bir havaya bırakacağı olacağı meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.

23 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 10/20 derece

Besni 9/ 16 derece

Çelikhan 6/15 derece

Gerger 9/19 derece

Gölbaşı 6/18 derece

Kahta 10/20 derece

Samsat 10/20 derece

Sincik 6/ 13 derece

Tut 7/17 derece

24 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 9/ 19 derece

Besni 8/ 15 derece

Çelikhan 6/14 derece

Gerger 9/18 derece

Gölbaşı 8/17derece

Kahta10/19 derece

Samsat 10/19 derece

Sincik 6/ 12 derece

Tut 9 /15 derece

Kaynak : PERRE