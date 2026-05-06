Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini İstanbul’da faaliyet gösteren Adıyamanlılar Vakfı’na yaptı. İş insanları, akademisyenler, bürokratlar ve vakıf yöneticilerinin katıldığı buluşmada, Adıyaman’ın geleceği, eğitim çalışmaları ve kent için yapılabilecek projeler konuşuldu. Samimi atmosferde geçen toplantıda birlik, dayanışma ve ortak akıl mesajları öne çıktı.

'Aynı Zamanda Bir Eğitim, Kültür ve Kalkınma Hareketiyiz'

Programda konuşan Vakıf Genel Başkanı Hasan Göksu, vakfın kuruluş amacını ve bugüne kadar yürütülen faaliyetleri detaylarıyla anlattı. Göksu, yaklaşık 30 yıldır süregelen çalışmaların temelinde 'köprü olma' misyonunun bulunduğunu belirterek, 'Biz Adıyamanlılar Vakfı olarak yalnızca bir dayanışma derneği değiliz. Aynı zamanda bir eğitim, kültür ve kalkınma hareketiyiz. Yaklaşık 30 yıldır Adıyaman'ın kültürünü, tarihini, o samimiyetini ve dürüstlüğünü İstanbul'a taşımaya çalışıyoruz. Bunun yanında İstanbul'da ekonomik olarak güçlenen hemşehrilerimizin imkânlarını da memleketimize aktarma gayreti içindeyiz' ifadelerini kullandı.

'Bugüne Kadar 30 Bini Aşkın Gencimize Dokunduk'

Eğitim faaliyetlerine de değinen Göksu, 'Bugün itibarıyla yaklaşık 1700 öğrenciye burs sağlıyoruz. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı üniversite düzeyinde, yüzlerce öğrencimiz ise Adıyaman'da ortaöğretime hazırlanıyor. Bugüne kadar 30 bini aşkın gencimize dokunduk. İçlerinden sanayide, siyasette, bürokraside çok iyi noktalara gelen kardeşlerimiz var. Bu gençler sadece Adıyaman'a değil, Türkiye'ye katma değer üreten bireyler haline geldiler. Bizim en büyük gururumuz budur' dedi.

Vakfın yapılanmasına da değinen Göksu, İstanbul dışında Ankara, Gaziantep ve Adıyaman'da da şubelerinin bulunduğunu belirterek, 'Burada bulunan birçok iş insanımızın Adıyaman'da yatırımları var. Fabrikalar kuran, istihdam sağlayan hemşehrilerimiz var. Çok mütevazı davranıyorlar ama memlekete büyük katkılar sunuyorlar. İşte biz bu bağı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu masa aslında bir gönül köprüsünün somut halidir' şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise vakfın çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, 'Bu vakıf helal kazançlarla kurulmuş, talebe yetiştiren, ihtiyaç sahiplerine destek olan, afet zamanlarında milletinin yanında duran çok kıymetli bir yapı. 30 yıllık şanlı bir geçmişi var. Böyle kurumlar kolay oluşmaz, ciddi bir emek ve adanmışlık ister' dedi.

'Burası Adeta Adıyaman'ın İstanbul'daki Elçiliği Gibi'

Vakfın sembolik önemine dikkat çeken Vali Küçük, 'Burası adeta Adıyaman'ın İstanbul'daki elçiliği gibi. Nasıl ki bir ülkenin elçiliği bulunduğu yerde o ülkenin toprağı sayılırsa, ben de burayı Adıyaman toprağı olarak görüyorum. Bugün burada kendimi Adıyaman'da hissettim' ifadelerini kullandı.

'Bu Coğrafyaya Yabancı Değilim'

Kendi hayatına da değinen Vali Küçük, 'Ben 1974 yılında doğdum, gençlik yıllarımın önemli bir kısmı Malatya'da geçti. Dolayısıyla bu coğrafyaya yabancı değilim. Adıyaman ile Malatya'yı birbirine çok yakın görürüm. Bu bölgenin insanını, kültürünü, değerlerini biliyorum' dedi.

Adıyamanlılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Küçük, 'Bugüne kadar tanıdığım Adıyamanlılar hep vatanına, milletine bağlı, samimi ve güvenilir insanlar oldu. Bu nedenle Adıyaman'da görev yapacak olmak benim için hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir şans' şeklinde konuştu.

'Bizim İletişim Kanallarımız Sizlere Her Zaman Açık Olacak'

Ortak akıl ve istişare vurgusu yapan Vali Küçük, 'Önümüzdeki süreçte en çok önem verdiğimiz konu istişare olacak. Bizim iletişim kanallarımız sizlere her zaman açık olacak. Fikirlerinizi, projelerinizi bizimle paylaşın. Hep birlikte Adıyaman için çalışacağız' dedi.

'Adıyaman Köklü Bir Şehir'

Adıyaman'ın tarihi ve stratejik önemine de değinen Vali Küçük, 'Adıyaman köklü bir şehir. 1954'ten bu yana vilayet olan, tarihi derinliği olan bir ilimiz. Bu şehri daha ileriye taşımak için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hem dualarınıza hem de fiili desteğinize ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE