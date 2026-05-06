Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Kahta Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Birimi hemşireleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilere el hijyeninin önemi uygulamalı şekilde anlatıldı. Etkinlikte öğrenciler hem doğru el yıkama yöntemlerini öğrendi hem de hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirildi.

Kahta Kardelenler Anaokulu’nda düzenlenen eğitimde, enfeksiyonların önlenmesinde en etkili yöntemlerden biri olan el yıkamanın günlük yaşamda neden önemli olduğu öğrencilere aktarıldı. Hemşireler tarafından doğru el yıkama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlik boyunca öğrenciler eğitime yoğun ilgi gösterirken, mikroplardan korunma yöntemleri hakkında da bilgilendirildi.

Kardelenler Anaokulu Müdürü Hasan Ergül, etkinlik dolayısıyla Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Akel ile hastane personeline teşekkür ederek bu tür çalışmaların öğrenciler için önemli olduğunu ifade etti.