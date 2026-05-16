Adıyaman'da resmi ve özel ortaokul ile liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen 'Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları'nın final heyecanı yaşandı. Ortaokul ve lise kademelerini kapsayan yarışmaların finali, 'Peygamber Efendimizin Hayatı' kategorisinde gerçekleştirildi.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen final programına Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yarışmada öğrenciler, Siyer-i Nebi alanındaki bilgilerini ortaya koyarak derece elde edebilmek için mücadele etti.

Final müsabakaları sonunda tüm rakiplerini geride bırakan Sincik ilçesi 15 Temmuz Ortaokulu okul takımı il birincisi oldu.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Tosun, yarışmanın öğrencilerin dini, ahlaki ve manevi değerlerle buluşmasına katkı sunduğunu belirterek yarışmaya katılan tüm okul, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

