Adıyaman'da Saim Mayti ve Feyyaz Mayti kardeşler tarafından hizmete açılan Kerimoğlu Baklavaları düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa, iş dünyası temsilcileri ile davetlilerin yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu da katıldı.

Açılış töreninde konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, kentte yapılan her yeni yatırımın önemli olduğunu belirterek, 'Adıyaman'da üretime, istihdama ve ticarete katkı sağlayan her girişimi destekliyoruz. Yeni işletmenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

İşletme sahipleri Saim Mayti ve Feyyaz Mayti ise açılışa katılan davetlilere teşekkür ederek, kaliteli hizmet anlayışıyla Adıyaman halkına hizmet sunacaklarını söyledi.

Duaların okunmasının ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle birlikte Kerimoğlu Baklavaları resmen hizmete açıldı. Katılımcılar daha sonra işletmeyi gezerek incelemelerde bulundu.

