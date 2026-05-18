Adıyaman İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından, '15-21 Mayıs Aile Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak' konulu konferans düzenlendi.

Abdülhamid Han Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Adıyaman İl Müftülüğü din görevlisi Kurra Hafız Ahmet Hakan Tunç tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, il müftülüğü personeli ve çok sayıda davetli katıldı. 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, dijital çağın aile yapısı üzerindeki etkileri ve çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı riskler ele alındı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Mehmet Reşat Şavlı, gelişen teknolojiyle birlikte aile içi iletişim biçimlerinin değiştiğini belirterek, dijital ortamların bilinçli kullanımının önemine dikkat çekti. Şavlı, aile kurumunun korunmasının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında dijital platformların çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Şavlı, ebeveynlerin çocukların internet kullanım süreçlerinde rehberlik rolünü etkin şekilde sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Teknolojik imkanlardan faydalanırken çocukların dijital ortamların olumsuz yönlerinden korunmasının önem taşıdığını belirten Şavlı, aile içi iletişimin güçlendirilmesinin sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Programa, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait Uzundağ, Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Dr. Sabahat Saylık, il müftülüğü yetkilileri ile çok sayıda davetli iştirak etti.

Etkinlikte, çocukların dijital bağımlılıktan korunması, güvenli internet kullanımı, sosyal medya platformlarının bilinçli kullanımı ve dijitalleşen dünyada aile içi iletişimin canlı tutulmasına yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinin sahada topluma rehberlik ederken dijital çağın getirdiği sorunlara yönelik nasıl bir yaklaşım geliştirmesi gerektiği konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak : PERRE