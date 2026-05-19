Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Bahçecik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bahçecik Parkı'na ilişkin açıklamada bulundu. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında park alanının açılışa hazır hale getirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Bahçecik Parkı'nın mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sunması amacıyla projelendirildiği belirtilirken, çocuk oyun alanları, dinlenme bölümleri, yürüyüş alanları ve yeşil dokusuyla vatandaşların kullanımına sunulacağı ifade edildi.
Başkan Tutdere, parkta yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirterek, 'Bahçecik Parkı'mız açılışa hazır; mahallemiz yeni yaşam alanıyla ışıldıyor. Hemşehrilerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın güvenle koşup oynayacağı Bahçecik Parkı'ndaki çalışmalarımızı tamamladık' ifadelerini kullandı.
Kaynak : PERRE