AFAD verilerine göre deprem, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Adıyaman kent merkezi ile ilçelerde hissedilen deprem, özellikle 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ve yaşanan travmanın etkisini halen üzerinden atamayan vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar panikle açık alanlara yönelirken, çok sayıda kişinin konteyner kentlerde yaşayan yakınlarına ulaşmak için yollara çıktığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise doğrudan konteyner alanlarına koşarak yakınlarının durumunu kontrol etmeye çalıştı.

Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan çalışanların da depreme belediye hizmet binasında yakalandığı öğrenildi. Sarsıntının hissedilmesiyle birlikte binada kısa süreli panik yaşandığı belirtildi.

Valilikten ilk açıklama

Adıyaman Valiliği, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, 'Bugün saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü, şu ana kadar Adıyaman'da can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir olumsuzluğun paylaşılmadığı bildirildi.

