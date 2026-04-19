Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, İzmir'de gerçekleştirilen hemşehri buluşmasına katıldı. İzmir Besnililer Derneği ile Besni Eğitim Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği programda, şehir dışında yaşayan Besnililer bir araya geldi.
Başkan Alkan'dan 'Birlik ve Dayanışma' Vurgusu
Programda konuşan Başkan Alkan, farklı şehirlerde yaşayan hemşehrilerle bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Yoğun Katılım
İzmir'de düzenlenen buluşmaya çok sayıda Besnili vatandaş katılırken, programda Adıyamanlılar arasında dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Etkinlik, katılımcıların sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.
