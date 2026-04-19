Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması, CHP'nin öncelikli gündeminin ne olması gerektiğine ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmada ekonomi başlığı genel tabloda ilk sırada yer aldı.

Genel Dağılımda Ekonomi İlk Sırada

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 41,8'i ekonomi, yüzde 24,5'i Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, yüzde 19,5'i ise dış politika ve savaşlar başlığını öncelikli gördü.

Partilere Göre Dağılım

Anketin detaylarında siyasi parti seçmenlerinin öncelikleri de ayrı ayrı incelendi.

AK Parti seçmeninin yüzde 41,9'u ekonomiyi ilk sıraya koyarken, yüzde 25,8'i dış politika ve savaşları, yüzde 13,6'sı İmamoğlu ve İBB davasını gündem olarak değerlendirdi.

CHP seçmeninde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Buna göre yüzde 42,1 ekonomi, yüzde 38,7 İmamoğlu ve İBB davası, yüzde 13,2 dış politika başlığını öncelikli gördü.

MHP seçmeninin yüzde 35,5'i ekonomi, yüzde 22,3'ü 'terörsüz Türkiye süreci', yüzde 20,7'si dış politika ve savaşlar dedi.

İYİ Parti seçmeninde ekonomi yüzde 51,4 ile açık ara ilk sırada yer alırken, yüzde 30,5 İmamoğlu ve İBB davası, yüzde 11,4 dış politika başlığını tercih etti.

DEM Parti seçmeninde ise yüzde 33,5 ekonomi, yüzde 29'u 'terörsüz Türkiye süreci', yüzde 21,3 İmamoğlu ve İBB davası öne çıktı.

YRP seçmeninin yüzde 41,5'i dış politika ve savaşları ilk sıraya koyarken, yüzde 37,7'si ekonomi, yüzde 9,4'ü İmamoğlu ve İBB davası yanıtını verdi.

Anahtar Parti seçmeninde yüzde 45,3 ekonomi, yüzde 35,9 dış politika, yüzde 10,9 İmamoğlu ve İBB davası ön plana çıktı.

Diğer parti seçmenlerinde ise yüzde 38,8 ekonomi, yüzde 28,7 İmamoğlu ve İBB davası, yüzde 22,5 dış politika başlıkları öne çıktı.

Kararsız ve oy kullanmayan seçmenlerde de ekonomi yüzde 45 ile ilk sırada yer aldı. Bu grupta yüzde 25,4 İmamoğlu ve İBB davası, yüzde 17,8 dış politika ve savaşlar başlığı takip etti.

Ekonomi Ortak Gündem

Araştırma sonuçları, farklı siyasi görüşlere sahip seçmenler arasında da ekonominin ortak öncelik olduğunu ortaya koydu.

Kaynak : PERRE