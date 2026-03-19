Dışişleri Bakanı Fidan Riyad'da Diplomatik Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki savaşın gidişatı ve güncel durum detaylı bir şekilde ele alındı.

Azerbaycan ve Pakistanlı Bakanlar ile Görüşme

Bakan Fidan, diplomasi trafiğine Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam etti. Fidan, Riyad'da düzenlenen ve bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin değerlendirildiğini bildirdi.

