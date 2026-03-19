Programda akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelindi.
20. Yıl Töreninde Buluşma
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Bakan Kacır, üniversitenin bilim ve teknoloji temelli kalkınma sürecine sunduğu katkılara dikkat çekti.
Millî Teknoloji Atölyesi Açıldı
Program kapsamında üniversite bünyesinde hayata geçirilen Millî Teknoloji Atölyesi’nin açılışı da gerçekleştirildi. Açılan atölyenin, gençlerin teknoloji üretimine katkı sunması hedefleniyor.
Bakan Kacır, Türkiye’nin bilim ve teknoloji odaklı kalkınma yolculuğunda üniversitelerin önemli rol üstlendiğini belirterek, Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda gençleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
