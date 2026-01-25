İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinde yaşanan tehlikeli anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, yaya geçidinden geçmeye çalışan yayaların, hızla gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

Bakan Yerlikaya, görüntülerde sağ şeritteki aracın yayalara yol verdiğini, sol şeritten hızla gelen kamyonun ise yaya önceliğini hiçe sayarak kazaya ramak kala geçiş yaptığını belirtti. Yapılan çalışmalar sonucu, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyon sürücüsü C.A.'nın yakalandığını ifade eden Yerlikaya, sürücü hakkında gerekli işlemlerin uygulandığını bildirdi.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne de değinen Yerlikaya, hedeflerinin sürücülere yalnızca trafik kurallarını ezberletmek değil, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen kalıcı bir trafik kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı. Trafik cezalarının riskli davranışları anlık olarak durdurabildiğini, denetim mekanizmalarının tekrarını azalttığını kaydeden Yerlikaya, asıl amaçlarının trafik kültürünü toplumun ortak değeri haline getirmek olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, 'Ceza anlıktır, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE