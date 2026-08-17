Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1'i polis 4 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Nisan İlkokulu yakınlarında akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine saldırılan şahısları ayırmak isteyen bir polis memuru ile kavga eden 4 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.