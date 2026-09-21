6 DERSLİK VE 4 ETÜT SALONUNDA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Üniversite sınavına hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim desteği sunan AKEM'de yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. Merkez bünyesindeki 6 derslikte toplam 264 kişilik kapasite bulunurken, 4 etüt salonunda ise 159 öğrenciye bireysel çalışma imkanı sağlanıyor.

Uzman eğitimciler eşliğinde YKS'ye hazırlanacak öğrenciler, derslerin yanı sıra etüt imkanlarından da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

'BURASI OLMASAYDI BELKİ ŞU AN BURADA DA OLMAZDIK'

AKEM'de YKS hazırlık kursuna kayıt yaptıran Berfin Yapıcı, geçtiğimiz yıl da merkezden yararlandığını belirterek şunları söyledi:

'Bu yıl AKEM'de kurslara kaydoldum, geçen yıl da buradaydım. Turnike sisteminin kurulması çok iyi oldu. Giriş çıkışların kontrol edilmesi açısından bizim için önemli. AKEM'in ortamı çok güzel, öğretmenlerimiz de bize çok yardımcı oluyor. Geçen yıl arkadaş tavsiyesiyle gelmiştim ve bir yıldır buradan çok faydalanıyorum. Bize bu ortamı sağladığı için Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz. Burası olmasaydı belki şu an burada da olmazdık.'

'HOCALARIMIZ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR'

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine AKEM'e geldiğini belirten Muhammet Enes Tunçmen ise şöyle konuştu:

'Arkadaşlarımın tavsiyesiyle AKEM'e geldim. YKS'ye hazırlanmak için burada ders çalışıyorum. AKEM'in ortamı çok güzel. Arkadaşlarımızla birlikte ders çalışabiliyoruz. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için böyle bir yerin olması bizim açımızdan çok önemli. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.'

'ÇALIŞMA ORTAMINDAN MEMNUNUZ'

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve YKS'ye AKEM'de hazırlanan Mehmet Yunus Aslangöz da merkezin sunduğu imkanlardan memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'YKS ve kamu personeli sınavlarına hazırlanmak için buraya geliyorum. Engelli kadrosundan sınava gireceğim, aynı zamanda üniversite sınavına da hazırlanıyorum. Burası disiplinli ve güzel bir çalışma ortamına sahip. Öğretmenlerimiz de çok ilgili. Güvenliğimiz için turnikelerin kurulması çok iyi oldu. Bu imkanları sunduğu için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.'

'ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA ORTAMI'

AKEM'de YKS'ye hazırlanan Musa Özgür Tellal da merkezin öğrenciler açısından önemli bir imkan sunduğunu belirterek şöyle konuştu:

'AKEM'de kaydımızı yaptırdık. Çok güzel bir ortamımız var. Turnike sisteminin kurulması da güzel oldu. YKS sınavına hazırlanıyorum. AKEM'in olması biz öğrenciler açısından çok önemli. Ders çalışabileceğimiz güzel bir ortamımız var ve hocalarımız bizimle yakından ilgileniyor. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz.'

Kaynak : PERRE