ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar, Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Salkımbağı TOKİ bölgesinde düzenli olarak semt pazarı kurulması kararlaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamayla bölgede yaşayan vatandaşların alışveriş için farklı mahalle ve bölgelere gitmek zorunda kalmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

PAZAR HER PAZARTESİ HİZMET VERECEK

Yeni semt pazarıyla Salkımbağı TOKİ sakinleri, temel gıda ürünleri ve günlük ihtiyaçlarına yaşadıkları bölgede ulaşabilecek. Pazarın her pazartesi günü kurulacağı bildirildi.

Uygulamayla özellikle pazar alışverişi nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarının azaltılması, bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını daha yakın bir noktadan karşılayabilmesi ve bölgedeki ticari hareketliliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE