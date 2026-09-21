570 PERSONEL OPERASYONLARA KATILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında yürütülen çalışmalara 64 operasyonel tim ile toplam 570 personel katıldı. Operasyonlarda uzaktan algılama sistemlerinden de yararlanıldı.

99 YASA DIŞI EKİM ALANI TESPİT EDİLDİ

Lice ve Kulp ilçelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Bu alanlarda bulunan 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edilirken, söz konusu bitkilerden yaklaşık 5 ton toz esrar elde edilebileceği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, operasyonda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve personele teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE