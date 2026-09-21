ÖĞRENCİLER UYGULAMALI GÖREVLERİ TAMAMLADI

Sınav kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getiren öğrenciler, teknolojiye olan ilgilerini ve üretim kabiliyetlerini sergileme fırsatı buldu. Gençlerin sınav sürecindeki heyecanı, azmi ve ortaya koydukları çalışmalar dikkat çekti.

Uygulama sınavında öğrencilerin yalnızca teorik bilgileri değil, karşılaştıkları problemlere çözüm üretme, fikirlerini tasarıma dönüştürme ve uygulama becerileri de değerlendirildi.

ELÜSTÜ SINAV SÜRECİNİ YERİNDE TAKİP ETTİ

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü de Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınavı yerinde takip etti.

Öğrencilerle bir araya gelerek çalışmalarını inceleyen Elüstü, gençlerle sohbet etti ve sınava katılan öğrencilere başarı dileklerini iletti.

GENÇLERİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DESTEK

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmelerine, yeni fikirler üretmelerine ve geleceğin teknolojilerine hazırlanmalarına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, DENEYAP Uygulama Sınavı'na katılan öğrencilere başarı dilekleri iletilerek sınavın gençler ve Türkiye'nin geleceği açısından hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE