Öğrencilerin sınıflara girmek istememesi ve velilerin okula gelmesi üzerine eğitim bir süre aksarken, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulun taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar bulunmadığını açıkladı. Veliler ise açıklamanın kaygılarını gidermediğini belirterek çocuklarını mevcut binaya göndermek istemediklerini söyledi.

Adıyaman'da dün hissedilen depremin ardından bugün Emniyet Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede veliler arasında ve sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerde okulun bazı bölümlerinde, duvar ve tavan birleşimlerinde, kapı çevrelerinde ve duvar yüzeylerinde belirgin çatlakların bulunduğu görülürken, öğrencilerin gördükleri çatlaklar nedeniyle sınıflara girmek istemediği belirtildi.

Öğrenciler arasında yaşanan endişenin velilere ulaşması üzerine çok sayıda veli okula gelirken, yaşanan hareketlilik nedeniyle eğitim öğretim faaliyetleri bir süre aksadı.

VELİLER OKUL BİNASINA GÜVENMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Okula gelen veliler, mevcut binanın eski olduğunu ve yapının güvenliğine ilişkin uzun süredir endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Bazı veliler, okulun daha önce yıkılmasının gündeme geldiğini ancak daha sonra onarılarak kullanılmaya devam edildiğini öne sürerek, deprem sonrasında ortaya çıkan görüntülerin kaygılarını daha da artırdığını ifade etti.

Veliler, okul bahçesinde bulunan yeni binanın kullanılmasını talep ederek yaklaşık 300 ortaokul öğrencisinin gerekirse sabahçı-öğlenci sistemiyle bu binada eğitim görmesini istedi.

Mevcut ve görüntülere yansıyan binanın ise eğitim amacıyla kullanılmamasını ve yıkılarak yeniden yapılmasını talep eden veliler, gerekli güvence sağlanmadığı sürece pazartesi günü çocuklarını okula göndermeyeceklerini belirtti.

MİLLİ EĞİTİM: KOLONLARDA ÇATLAK VEYA HASAR YOK

Konunun sosyal medya ve basına yansımasının ardından Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir basın açıklaması yayımladı.

Müdürlük, okul binasında ilgili teknik birimler tarafından inceleme yapıldığını ve taşıyıcı sistemi oluşturan kolonlarda herhangi bir çatlak veya hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Açıklamada, okulun bazı bölümlerinde görülen çatlakların kolonlarda değil, baca ile sonradan eklenen bölme duvarda meydana geldiği belirtilerek, bu çatlakların binanın taşıyıcı sistemi açısından endişe oluşturacak bir durum meydana getirmediği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında ayrıca, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak veliler ve öğrencilerden müsterih olmaları istendi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrencilerin güvenliği gözetilerek sürdürüldüğü ifade edildi.

AÇIKLAMA VELİLERİN ENDİŞESİNİ GİDERMEDİ

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ise bazı velilerin kaygılarını gidermedi.

Veliler, okul içerisinde çekilen görüntülerde görülen çatlakların kendilerini endişelendirdiğini belirterek, yalnızca çatlakların taşıyıcı sistemde olmadığının açıklanmasını yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

Mevcut binanın geçmişi ve daha önce gerçekleştirilen onarımların da kendilerinde soru işareti oluşturduğunu ifade eden veliler, çocuklarının güvenliği konusunda daha kapsamlı ve kamuoyunu ikna edecek bir inceleme yapılmasını istedi.

Bazı veliler, açıklamanın okulda yaşanan endişeyi ve binaya ilişkin kaygıları gidermek yerine olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığı izlenimi oluşturduğunu savundu.

VELİLER YENİ BİNADA EĞİTİM İSTİYOR

Velilerin temel talebi ise okul bahçesinde bulunan yeni binanın öğrencilerin kullanımına açılması.

Yaklaşık 300 öğrencinin gerekirse ikili eğitim sistemiyle yeni binaya alınmasını isteyen veliler, görüntülere yansıyan mevcut yapının ise yeniden kapsamlı teknik incelemeden geçirilmesini ve güvenli bulunmaması halinde yıkılarak yeniden yapılmasını talep etti.

Pazartesi günü çocuklarını mevcut binaya göndermek istemediklerini belirten veliler, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE