Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmesinin ardından memur ve emekli maaşlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ertaş, yeni ekonomik şartlara uygun ek toplu sözleşme protokolü yapılması çağrısında bulundu.

İbrahim Ertaş, enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin 2026 ve 2027 yılları için toplu sözleşmede belirlenen maaş artışlarının dayandığı ekonomik koşulları da değiştirdiğini ifade etti.

Ertaş: Ekonomik Hedefler Ve Enflasyon Beklentileri Değişti

Ertaş açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükselttiğini belirterek, ekonomik hedeflerin ve enflasyon beklentilerinin yeniden şekillendiğini söyledi.

Ertaş, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı sonu enflasyon tahminini %26’dan %28’e yükseltmiştir. Böylece daha önce açıklanan ekonomik hedeflerin ve enflasyon beklentilerinin bir kez daha yukarı yönlü revize edildiği görülmüştür” dedi.

2025 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlileri ve emeklilerin 2026 ve 2027 yıllarında alacağı maaş artışlarının belirlenmesinde dönemin ekonomik tahminleri ve enflasyon beklentilerinin esas alındığını hatırlatan Ertaş, geçen bir yıllık süreçte bu tahminlerin önemli ölçüde geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

Ertaş, bugün gelinen noktada enflasyon hedeflerinin değiştiğini, beklentilerin yükseldiğini, ekonomik göstergeler ile para ve maliye politikalarının dayandığı varsayımların yeniden şekillendiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte 2027 yılına ilişkin tahminlerin de ekonomik gelişmelere bağlı olarak yeniden değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Ertaş: Maaşların Eski Tahminlere Göre Artırılması Adaletli Değil

Ekonominin farklı parametreleri güncellenirken memur ve emekli maaşlarının bir yıl önceki tahminlere göre artırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Ertaş, maaş artışlarının da yeni ekonomik şartlara göre ele alınması gerektiğini söyledi.

Ertaş, “Hal böyleyken, yalnızca memur ve emeklilerimizin maaş artışlarının bir yıl önceki tahminlere mahkum edilmesi kabul edilemez. Ekonominin bütün parametreleri güncellenirken, memur ve emekli maaşlarının eski tahminlere göre artırılması adaletli değildir” ifadelerini kullandı.

Enflasyon tahminlerinin yükselmesiyle maaş artışlarının belirlenmesinde kullanılan ekonomik zeminin de değiştiğini ifade eden Ertaş, toplu sözleşmede belirlenen maaş artışlarının dayandığı şartların bugün itibarıyla farklılaştığını belirtti.

Ertaş: Enflasyon Farkı Bir Zam Değildir

Memur ve emeklilere yıl sonunda oluşacak enflasyon farkının ödenmesinin tek başına yeterli olmayacağını söyleyen Ertaş, enflasyon farkının gerçekleşen kaybın sonradan telafi edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Ertaş, “Üstelik mesele yalnızca yıl sonunda oluşacak enflasyon farkının ödenmesi meselesi değildir. Enflasyon farkı bir zam değil, gerçekleşen kaybın aylar sonra telafi edilmesidir. Kamu çalışanları ve emeklilerimiz, fiyatlar yükselirken gelirlerinin erimesini beklemek zorunda bırakılmamalıdır” dedi.

Ek Zam Ve Refah Payı Talebi

İbrahim Ertaş, kamu görevlileri ve emeklilerin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarının güncellenen ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri doğrultusunda yeniden ele alınmasını istedi.

Ertaş, taraflar arasında ek bir toplu sözleşme protokolü yapılması gerektiğini belirterek mevcut maaş artış oranlarının yeni ekonomik şartlara göre güncellenmesini ve kamu çalışanları ile emeklilerin alım gücünü koruyacak ek zam ve refah payının uygulanmasını talep etti.

Ertaş açıklamasında, “Çünkü toplu sözleşme rakamları değişmez değildir; esas olan kamu çalışanının alın terini ve alım gücünü korumaktır. Tahminler değişmişse rakamlar da değişmelidir. Hedefler revize edilmişse maaş artışları da revize edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Ertaş: Taraflar Vakit Kaybetmeden Bir Araya Gelmeli

Kamu çalışanları ve emeklilerin gelirlerinin artık geçerliliğini yitirmiş ekonomik tahminlere göre belirlenmemesi gerektiğini ifade eden Ertaş, yeni ekonomik şartlara uygun ek toplu sözleşme protokolü için tarafların bir araya gelmesi çağrısında bulundu.

Ertaş açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini, artık geçerliliğini yitirmiş ekonomik tahminlere mahkum etmek sosyal devlet ve ücrette adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Türkiye Kamu-Sen olarak 'Yeni ekonomik şartlara uygun ek toplu sözleşme protokolü için vakit kaybetmeden taraflar bir araya gelmelidir.' diyoruz.”