“İddialar Asılsız ve Manipülasyon İçeriyor”

DMM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsrail’e lojistik destek sağladığı ya da yüklerin Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğu vurgulandı.

Transit Ticaret Düzenlemesi Açıklandı

17 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye dikkat çekilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile yalnızca belirli ürün gruplarının Türkiye üzerinden transit geçişine ilişkin hususların yeniden düzenlendiği belirtildi.

Amaç Bürokratik Süreçleri Kolaylaştırmak

Açıklamada, düzenlemenin transit ticaret süreçlerinde yetkili kurumlar arasında yaşanan belirsizlikleri gidermek ve bürokratik işlemleri kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

“Güncel Gelişmelerle İlgisi Yok”

Söz konusu düzenlemenin güncel siyasi gelişmelerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanarak, kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

HABER KAYNAK: ANKARA /TEKHA