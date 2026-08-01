Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin kimliği belirlendi. Yaşamını yitiren işçinin 51 yaşındaki İsmail Tunç olduğu öğrenildi.
Olay, Antakya ilçesine bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana geldi. Çalışmalar esnasında yaşanan toprak kaymasıyla birlikte bir işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden işçinin 51 yaşındaki İsmail Tunç olduğu öğrenildi. Tunç'un çalışmak için Mardin'den Antakya'ya geldiği, öğle saatlerinde memleketine dönmeyi planladığı sırada yaşanan göçükte yaşamını yitirdiği belirtildi.