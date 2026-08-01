Batman'ın Sason ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Jandarma Er Olcay Altun, şehadetinin yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

1 Ağustos 1985 tarihinde Sason İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde görev yaparken bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Olcay Altun için düzenlenen anma programına Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, protokol üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.

Programda şehit Olcay Altun için dualar okunurken, katılımcılar kabri başına karanfil bırakarak şehidi rahmet ve minnetle andı.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaymakam İsmail Battal, protokol üyeleri ve şehidin ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen anma programında, şehit Jandarma Er Olcay Altun'un şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldığı belirtildi.