Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen 'Ev Sahibi Türkiye' 6 bin 973 Kura Çekimi, 1.482 konutun anahtar teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Tören sırasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, genç sporcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcularla tokalaştığı anları görüntülemek isteyen bir fotoğrafçının, bu esnada Çerçioğlu'nu ittiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kullanıcı, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Paylaşımlarda, protokol kurallarına uyulması gerektiği vurgulanırken, yaşanan olayın saygı sınırlarını aştığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak : PERRE