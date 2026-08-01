Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Drone Yarışması'nın ilk etabı, 8-9 Ağustos tarihlerinde Şırnak Şehir Stadı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez gece konseptiyle yapılacak organizasyonda ışıklı FPV dronlar teknoloji tutkunlarına görsel bir şölen sunacak.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, organizasyonun yalnızca bir drone yarışı olmadığını, aynı zamanda milli teknoloji hamlesinin ruhunu yeniden Şırnak'ta yaşatacak önemli bir buluşma olacağını söyledi.

Şırnak'ın bilim ve teknoloji tarihindeki yerine dikkat çeken Asan, robotik bilimin öncülerinden Cizreli El-Cezeri'nin mirasını taşıyan bu kadim şehirde böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın anlamlı olduğunu belirtti. Selçuk Bayraktar'ın daha önce dile getirdiği "Robotik bilimin kurucusu Cizreli El-Cezeri'nin yurdunda ülkemizin robot uçaklarının hikayesi yazıldı" sözlerini hatırlatan Asan, bunun kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

2026 organizasyonuna Türkiye genelinden 847 takımın başvurduğunu belirten Asan, değerlendirmelerin ardından 32 takımın ilk etap yarışları için Şırnak'ta mücadele edeceğini söyledi. Yarışmacıların Türkiye'nin 10 farklı ilinden geleceğini aktaran Asan, pilotların FPV (First Person View) dronlarla özel parkurlarda yarışacağını kaydetti.

İlk etabın ardından takımlar ikinci etap yarışları için Batman'a geçecek. Final etabı ise 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin başarılı drone pilotları finalde dünyanın farklı ülkelerinden gelecek pilotlarla mücadele edecek.

Asan, Türkiye'de ilk kez Şırnak'ta uygulanacak gece konseptiyle ışıklı FPV dronların gökyüzünde oluşturacağı görüntülerin organizasyona ayrı bir heyecan katacağını belirterek, tüm teknoloji meraklılarını bu büyük organizasyona davet etti.