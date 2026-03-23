"Sağlık Durumlarının İyi Olduğunu Öğrendik"

Vali Canbolat, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajında, kaza haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:



"Eskişehir/Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan önceki dönem Bakanlarımız Sn Atilla Koç ile kıymetli kızı Sn Zehra Zümrüt Selçuk’a büyük geçmiş olsun. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Sn Bakanlarımıza, Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk'un tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



HABER KAYNAK: AYDIN / TEKHA