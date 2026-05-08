AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı en yaşlı üye ile en genç üyeye hane ziyaretinde bulunarak tebrik belgesi takdim etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ile birlikte AK Parti'ye en yaşlı üye Naife Ulusoy ile en genç üye Ozan Yılancı'yı evlerinde ziyaret etti.

İlk olarak 101 yaşındaki AK Parti üyesi Naife Ulusoy'u evinde ziyaret eden AK Parti heyeti burada Ulusoy'a çiçek ve tebrik belgesi takdim ederek en yaşlı üye olarak elini öptü.

Burada kısa bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 'Bugün Naife teyzemizi ziyaret ederek hayır dualarına nail olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yaşlılarımız toplumumuzun temel taşlarıdır. Onlara sahip çıkmak bizim milli görev sorumluluğumuzdu' dedi.

Daha sonra AK Parti'nin en genç üyesi olan Ozan Yılancı'yı ziyaret eden AK Parti heyetini Yılancı ailesi karşıladı. En genç üye olmasıyla tebrik belgesi takdim edilen Ozan Yılancı, bu güzel sürpriz için AK Parti ailesine teşekkür etti.

Yapılan ziyarete ilişkin açıklama yapan Başkan Çadır, 'Gençlerimiz azmimizin mihenk taşı, umudumuzun kaynağı, mücadelemizin asıl kahramanlarıdır. Bu vesileyle AK Gençliğimizin en genç üyesi Ozan Yılancı kardeşimizi ziyaret ettik. Bu güzel organizasyon için Saliha Diler ve Hasan Ünsal başkanlarımıza AK Gençliğimize, AK Kadınlarımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.