Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini bildirdi.

Bakan Murat Kurum, paylaşımında, "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibariyle herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.