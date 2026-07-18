Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD verilerine göre yerin 5,5 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden olurken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0, derinliği ise 5,5 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkili kurumlardan can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.