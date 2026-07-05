Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sarsıntı saat 11.10'da kaydedilirken, depremin yerin 21,72 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı. Merkez üssü Akdeniz olarak belirlenen deprem, Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Muğla başta olmak üzere çevredeki bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla açık alanlara çıktı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ilgili kurumların bölgedeki gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Deprem Saat 11.10'da Kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 Mw olarak ölçüldü. Saat 11.10'da kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Akdeniz olduğu belirtildi.

Depremin Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta ve yerin 21,72 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Çevredeki Bazı Bölgelerde Hissedildi

Depremin Muğla başta olmak üzere çevredeki bazı bölgelerde hissedildiği bildirildi. Kısa süreli paniğin ardından bazı vatandaşların tedbir amacıyla açık alanlara çıktığı belirtildi.

Can Veya Mal Kaybına İlişkin Açıklama Yapılmadı

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Yetkili kurumların bölgedeki gelişmeleri takip ettiği ve ilgili birimlerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.