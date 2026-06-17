Karaman'da köprüden geçerken kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobilde bulunan 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkeze bağlı Kızık köyünde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. yönetimindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sürücü baba, eşi ve 2 çocuk araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Yapılan kontrollerde Mehmet Mustafa İzol (4), Ramazan İzol (12) ve Mehmet Sinan İzol'un (5) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Öte yandan ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği ve tarladan çadırlarına dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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