Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri’nin köklü gastronomi miraslarından biri olan Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği (AB) tarafından resmen tescillendiğini kamuoyuna duyurdu. Kendine özgü aroması, çemeni ve karakteristik tadıyla dünya çapında ün kazanan ürün, bu tescille birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 46. coğrafi işaretli ürünü olma başarısını gösterdi.

Bakan Yumaklı: "Kayseri Pastırması Küresel Marka Yolunda"

Yüzyıllardır Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Kayseri Pastırması'nın uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştırdığını ifade eden Bakan Yumaklı, AB tescili sayesinde ürünün dünya pazarında çok daha güçlü bir konuma ulaşacağını vurguladı. Bu gelişmenin, ürünün taklitlerine karşı korunmasını sağlayacağını ve küresel tanınırlığını artıracak tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Yerel Üreticilere Ve Bölge Ekonomisine Büyük Katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alınan tescil kararının Kayseri’de üretim yapan yerel işletmeler ve üreticiler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Coğrafi işaret koruması sayesinde Kayseri Pastırması’nın özgünlüğünün uluslararası hukuk nezdinde güvence altına alındığını hatırlatan Yumaklı, bu sürecin üreticilerin ekonomik kazancını artırarak bölgesel kalkınmayı tetikleyeceğini dile getirdi.

Türkiye Coğrafi Mirasına Ve Gastronomisine Sahip Çıkıyor

Bakanlık olarak Türkiye’nin zengin gastronomi kültürünü uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen Yumaklı, yerel değerleri koruyarak onları küresel birer markaya dönüştürme stratejisini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti. Kayseri Pastırması’nın AB tescilini bu vizyonun en önemli halkalarından biri olarak nitelendirdi.

Bakan Yumaklı’dan Üreticilere Ve Kayseri’ye Tebrik

Bu önemli başarının ardından Kayseri halkını ve emeği geçen tüm üreticileri tebrik eden Bakan Yumaklı, "Kayseri’ye, emek veren tüm kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kayseri Pastırması, bu tescille beraber hem Türkiye’nin mutfak kültürünü temsil etmeye hem de dünya mutfaklarında adından daha sık söz ettirmeye devam edecek.