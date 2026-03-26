Sosyal Medyadan Tehdit Mesajları Gönderen Şahıs Yakalandı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesine yönelik sosyal medya platformları üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, 21 Mart tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği’ne başvuruda bulunarak, şahsi sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yönelik ağır tehdit ve hakaretler içeren mesajlar iletildiğini bildirdi. Şikayet üzerine güvenlik birimleri vakit kaybetmeden geniş çaplı soruşturma başlattı.

Siber ve Asayiş Ekipleri Ortak Çalışma Yürüttü

Söz konusu şikayetin ardından başlatılan titiz soruşturma kapsamında, Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik incelemeler ve saha çalışmaları neticesinde, tehdit içerikli paylaşımların M.E.U. (34) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği saptandı. Zanlı, yürütülen operasyon dahilinde Yalova’da yakalanarak gözaltına alındı ve gerekli işlemlerin tamamlanması amacıyla İstanbul’a sevk edildi.

Savcılık İfadesinin Ardından Tutuklama Kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç çerçevesinde emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık makamında alınan ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Yetkililer, dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen tehdit ve hakaret içerikli her türlü paylaşıma karşı hukuki süreçlerin büyük bir titizlikle takip edildiğini ve bu tür suç teşkil eden eylemlere karşı kararlı adımların atılmaya devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.

