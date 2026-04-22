Adıyaman'da ulaşımın önemli güzergâhlarından biri olan Altınşehir Köprüsü'nde devam eden çalışmalara yönelik tepkiler artıyor. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, köprüde yürütülen çalışmaların uzun süredir tamamlanmamasına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Yaklaşık altı aydır devam eden çalışmalara rağmen projenin tamamlanmadığını belirten Dişkaya, sahadaki uygulamaların kapsamının sınırlı kaldığını ifade ederek, 'Başkan Dişkaya, yaklaşık altı aydır devam eden çalışmalara rağmen projenin tamamlanmadığını belirterek, yapılan işlemlerin kapsamının sınırlı olduğuna dikkat çekti. Dişkaya, 'Adıyaman'ın önemli geçiş noktalarından biri olan Altınşehir Köprüsü'nde uzun süredir çalışma var. Ancak görüyoruz ki bu çalışmalar projenin tamamını kapsamıyor, sadece bir düzenleme yapılıyor. Vatandaşlar artık bu sürecin ne zaman biteceğini merak ediyor' dedi.

Çalışmalar nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşandığına dikkat çeken Dişkaya, özellikle yoğun saatlerde bölgede ciddi sıkışıklık oluştuğunu kaydetti. Sürücülerin mağduriyet yaşadığını belirten Dişkaya, çalışmaların hızlandırılması ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

