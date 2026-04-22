Kahta Belediyespor, sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla ligi zirvede tamamladı. Altyapıdan yetişen futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla elde edilen başarı, takım disiplini ve saha içi uyumla pekiştirildi.
Playoff sürecine moralli giren Kahta temsilcisi, yarı final mücadelesinde Gölbaşı Spor 1958 ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde takımda hedef final olarak belirlendi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, taraftarlar maça davet edilirken ulaşım desteği sağlanacağı bildirildi. Bu kapsamda araçların saat 13.30'da Kahta İlçe Stadı önünden hareket edeceği kaydedildi.
25 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Adıyaman Üniversitesi Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde kentte heyecan artarken, Kahta Belediyespor'a destek çağrıları sürüyor.
