Kahta Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan, belediye başkan yardımcıları ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

Gençlik Meclisi Sunum Yaptı

Program kapsamında Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan, yürütülen projeler, gençlere yönelik faaliyetler ve hedeflenen çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi. Bozan, gençlerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımını hedeflediklerini belirterek destek veren kurumlara teşekkür etti.

Terzi'den Gençlere Mesaj

Gençlerle bir araya gelen Ömer Faruk Terzi, Kahta'daki gençlik çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti. Terzi, gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, 'Gençlerimizin enerjisi ve hayalleri en kıymetli hazinemizdir. Kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin' dedi.

'Gençler Gelecek Değil Bugünün De Söz Sahibi'

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise gençliğe yönelik projelerin süreceğini belirterek, 'Gençlerimizi yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi bireyleri olarak görüyoruz. Kahta'yı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

