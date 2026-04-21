Adıyaman'da duyarlı vatandaşların dikkati, yeni doğan yavru kedilerin hayata tutunmasını sağladı. Altınşehir Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında kutu içerisinde bırakılmış yavru kedileri fark eden vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden Adıyaman Belediyesi 153 ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine Patibulans ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yeni doğdukları belirlenen yavru kediler, ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk kontrolde, kutu içerisindeki 4 yavru kediden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatta kalan 2 yavru kedi ise zaman kaybetmeden tedavi ve bakım altına alındı.

Yavru Kediler Koruma Altına Alındı

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bakıma muhtaç durumdaki yavru kedilerin koruma altına alındığını ve gerekli tüm müdahalelerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Yetkililer, sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

153 Hattına Bildirim Hayat Kurtarıyor

Adıyaman Belediyesi yetkilileri yaralı, hasta, yeni doğmuş ya da bakıma muhtaç sokak hayvanlarıyla karşılaşılması halinde vatandaşların hayvana doğrudan müdahale etmek yerine zaman kaybetmeden 153 ihbar hattına bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı. Yapılacak hızlı bildirimler sayesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Patibulans ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği, ilk müdahale, tedavi ve bakım süreçlerinin uzman ekipler tarafından güvenli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak : PERRE