Adıyaman'da gece saatlerinde meydana gelen su baskını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Merkez İndere TOKİ konutlarında bodrum katta yaşayan fiziksel engelli Müşerref Yaşar, Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı.
Olayın, içme suyu ana hattında yaşanan patlak nedeniyle saat 04.00 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Su baskını sonrası binada elektrikler güvenlik amacıyla kesildi, asansörlerin devre dışı kalması ise tahliyeyi zorlaştırdı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yaşar'ı sedyeye alarak merdiven boşluğundan halat yardımıyla yukarı çıkardı. Operasyon sırasında AFAD ve emniyet ekipleri de güvenlik ve koordinasyon sağladı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yaşar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
