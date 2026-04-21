Dalyan, Refik Şevket Bey'in gençlik yıllarında hakim olarak görev yaptığı dönemde, o zamanki adıyla Hısn-ı Mansur olan Adıyaman'da halkla güçlü ilişkiler kurduğunu ve bu süreçte şehirle özel bir bağ geliştirdiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Oldu, Adıyaman'ı Unutmadı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Refik Şevket (İnce) Bey ilerleyen yıllarda Ankara Hükümeti'nde Adliye Vekili (Adalet Bakanı) olarak görev yaptı. Bakanlık döneminde de Adıyaman ile olan bağını sürdürdüğü ve kente yönelik ilgisini devam ettirdiği belirtildi.

Dalyan, bu bağın Adıyaman'da karşılık bulduğunu ve dönemin yerel yöneticileri tarafından sembolik bir adım atıldığını kaydetti.

Fahri Hemşehrilik Kararı Alındı

Dönemin Adıyaman Belediye Başkanı Abuzer Ağa ve belediye encümeni tarafından Refik Şevket Bey'e 'fahri hemşehrilik' unvanı verildiği ifade edilirken, bu kararın dönemin basınında da yer aldığı belirtildi.

Refik Şevket Bey'in söz konusu unvana ilişkin memnuniyetini dönemin gazetelerine verdiği demeçlerle dile getirdiği ve Adıyaman halkına telgraf göndererek bu bağı sahiplendiği aktarıldı.

Çölaşan'ın Aile Geçmişinde Adıyaman Bağı

Prof. Dr. Gökhan Dalyan, söz konusu tarihsel bağa dikkat çekerek, gazeteci Emin Çölaşan'ın aile geçmişinde Adıyaman ile ilişkilendirilen bu 'fahri hemşehrilik' unsurunun bulunduğunu ifade etti.

Kaynak : PERRE