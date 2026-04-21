Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Tahir Sönmez, 6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem sonrası Millet Caddesi'nde bulunan evleriyle ilgili süreçte çelişkili raporlar verildiğini söyledi. Sönmez, ilk incelemede yapının 'ağır hasarlı' olarak değerlendirildiğini, daha sonra ise farklı bir yönlendirme yapıldığını ifade etti. Sönmez, yıkım kararı alınması halinde üç ailenin mağdur olacağını belirtti. Evlerinin kendileri için sadece bir yapı olmadığını dile getiren Sönmez, burada aile hayatlarının ve hatıralarının bulunduğunu vurguladı. Yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini söyleyen Sönmez, olası yıkım durumunda ise barınma konusunda destek talep ettiklerini ifade etti.

Çelişkili Rapor İddiası

6 Şubat depremlerinin ardından görevlilerin inceleme yaptığını belirten Sönmez, ilk incelemede ev için 'ağır hasarlı' raporu verildiğini söyleyerek, 6 Şubat depremlerinin ardından görevli arkadaşlar geldi. Eve karşıdan bakıp bu eve 'ağır hasarlı' dediler. İkinci kez geldiklerinde ise bu evin ağır hasarlı olmadığını söyleyerek, görevli memurlar kendi telefonlarından arayıp 'Gelin, evinize yerleşin' dediler. Bu konuda şahitlerimiz de var' dedi.

'3 Aile Mağdur Olacak'

Aradan geçen süreçte valilik tarafından gelen ekiplerin evi yıkmak istediğini aktaran Sönmez, 'Burası yıkıldığı anda 3 aile mağdur olacak' dedi. Kendi imkânlarıyla evi onarmaya çalıştığını ifade eden Sönmez, çözüm için yetkililerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Belediye İle Anlaşma Sağlanamadı

Belediyenin imar planı nedeniyle müşterek alanlarda sorun yaşadıklarını belirten Sönmez, tek taraflı durumdan dolayı hak kaybı yaşadıklarını ifade etti. Belediyeye çözüm için başvurduklarını ancak 'yardım edemeyiz' yanıtı aldıklarını söyledi.

'Bana yardım etmeyin, hakkımı verin. Dilenci değilim' diyen Sönmez, Cumhurbaşkanlığına da dilekçe gönderdiklerini belirtti.

'Vali Bey Bizi Görsün'

Valilikten gelen yazıya da değinen Sönmez, yazının doğruluğundan emin olmadıklarını ifade etti. 'Vali beyin haberi var mı yok mu bilmiyoruz, kendisini suçlamak istemiyoruz' diyen Sönmez, yetkililerden kendilerini görmelerini istedi.

'Bu Ev Bizim Yuvamız'

Evlerinin tapulu olduğunu vurgulayan Sönmez, 'Burada 5 kişi yaşıyoruz. Yıkılma kararı verilen yerleri mutfak, tuvalet ve banyo olarak kullanıyorum. Valilikten gelen ekip 'Burayı yıkıp gideceğiz' diyor, başka da bir şey demiyor. Vali Bey ile de konuşabiliriz. Burası bizim resmi, tapulu yerimizdir. Ben buranın yıkılmasından yana değilim ancak devletimize de boyun eğmek zorundayız. Ama en azından bazı şartlar da olmalı. Benim de hakkım var. Bu evi annem ve babam yaptı; sabah akşam çalışarak burayı alıp bize bıraktılar' dedi.

Barınma Talebi

Yıkım kararı alınan alanları mutfak, banyo ve tuvalet olarak kullandıklarını belirten Sönmez, 'Burası olmadan yaşam mümkün değil' dedi. Olası bir yıkım durumunda kendilerine kalacak bir yer verilmesini talep etti.

'Samsat Depremi Sürecinde 'Ortalığı Fazla Karıştırma' Dediler'

Samsat depreminde söz konusu yapı için yüzde 90 oranında hasar raporu verildiğini belirten Sönmez, Samsat depreminde de buraya yüzde 90 hasar raporu verildi. Ben sürekli ilgili kurumlara gidip gelmeme rağmen kimse gelip ilgilenmedi. O dönem görevli memurlar bazı cihazlarla inceleme yaptı, notlar aldılar ve bilgileri telefonumdan gönderdiler. Ancak bana 'Ortalığı fazla karıştırma' dediler. Biz de sustuk' ifadelerini kullandı.

Hak Sahipliği Sürecine Katılamadı

Deprem döneminde hak sahipliği başvurusu yapamadıklarını anlatan Sönmez, 'Deprem döneminde hak sahipliği başvurusu yapmak istedik ancak annem hem raporluydu hem de hastaydı; ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Onunla ilgilendiğimiz için başvurularla ilgilenemedik. Annem valilikten maaş alıyordu, şu an vefat etti' ifadelerine yer verdi.

'Çocukluğumuz Burada Geçti, Yıkılması Bizi Çok Üzüyor'

Evin yıkılma ihtimalinin kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Sönmez, 'En ağır olan ise annem ve babamın burada yaşamış olması. İkisi de rahmetli oldu. Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Yıkılması bizi çok üzüyor' dedi.

'Cuma Günü Yıkım Var'

Yetkililerin yıkım için Cuma gününe kadar süre verdiğini belirten Sönmez, 'Cuma günü gelip burayı yıkacaklar. Biz ise ortada kalacağız' dedi. Süreci geçici olarak durdurduklarını ancak çözüm beklediklerini ifade etti.

'Tek İsteğimiz Çözüm'

Emekçi olduğunu ve evi kendi imkânlarıyla yenilemeye çalıştığını belirten Sönmez, tek taleplerinin mağdur edilmeden sorunun çözülmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE