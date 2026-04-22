23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, çocukların güvenliği ve eğitim ortamlarının niteliğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram olmanın ötesinde, çocuklara yönelik sorumlulukların hatırlanması açısından önemli bir gün olduğuna dikkat çekilerek, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Dayan açıklamasında, çocukların sadece sevilmesinin yeterli olmadığı, aynı zamanda her koşulda korunmaları ve güvenli bir ortamda büyümelerinin sağlanması gerektiğini belirtti. Günümüzde birçok ailenin çocuklarını okula gönderirken kaygı duyduğunu ifade eden Dayan, okul güvenliği konusunun ciddi bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

Basın açıklamasında, okulların fiziksel güvenliği, çevresel riskler, akran zorbalığı ve psikolojik destek eksikliklerinin göz ardı edilemeyecek seviyelere ulaştığı ifade edilerek, mevcut durumun kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Ahmet Tevfik Dayan, çocukların güvenliğinin bir tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizerek, bu konunun ertelenemeyeceğini, ötelenemeyeceğini ve ihmal edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, eğitim kurumlarında güvenlik standartlarının derhal yükseltilmesi gerektiği belirtilirken, her okulda etkili denetim mekanizmalarının kurulması ve rehberlik ile psikolojik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu. Yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar tüm kurumların sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

Çocukların korku yerine umutla büyümesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, güvenli bir eğitim ortamının geleceğin inşası açısından temel unsur olduğu belirtildi. Korkunun olduğu yerde eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülemeyeceği, güven ortamının ise güçlü bir geleceğin anahtarı olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak çocukların güven içinde, mutlu ve umut dolu bir şekilde büyüdüğü bir Türkiye temennisi dile getirildi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş mücadelesi kahramanları saygı ve minnetle anılırken, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

