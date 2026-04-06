Adıyaman'da yürütülen Yetenek Taraması Projesi, okullarda öğrencilerin fiziksel ve sportif becerilerini ölçmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Uzman antrenörler, her öğrenciyi titizlikle değerlendiriyor.

İl Müdürü Elüstü, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, tarama sürecini yerinde takip ederek öğrenciler ve antrenörlerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Elüstü, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı ve heyecanlarına ortak oldu.

Türk Sporuna Katkı Hedefleniyor

Proje ile geleceğin başarılı sporcularını keşfetmek ve Türk sporuna önemli katkılar sağlamak amaçlanıyor. Çalışmaların, sporcuların gelişimine ve yerel yetenek havuzunun güçlenmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK