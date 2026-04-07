Genel Başkanı Canan Ceylan, elde edilen başarıların sadece spor alanında değil, azim ve kararlılığın bir göstergesi olarak da büyük anlam taşıdığını vurguladı.



ADIM ADIM ZİRVEYE TAŞINAN BİR BAŞARI HİKAYESİ



Şampiyonada Menessa Kara’nın 37 kilogram Kick Light kategorisinde Türkiye Şampiyonu olması, Kaan Özdemir’in 69 kilogram Light Contact kategorisinde Türkiye üçüncülüğü, Büşra Demir’in 50 kilogram Kick Light kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ve Mehmet Şah Issı’nın 37 kilogram Yıldız Kick Light kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ceylan, bu başarının tesadüf olmadığını belirtti.



“Bu genç kardeşlerimiz disiplinli çalışmanın, inancın ve alın terinin karşılığını almıştır. Adıyaman’ın bağrından çıkan bu başarı hikayesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere ilham olacak niteliktedir” dedi.



HALUK ERDOĞAN’IN DİSİPLİNLİ ÇALIŞMASI BAŞARIYI GETİRDİ



Ceylan, Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Haluk Erdoğan’ın disiplinli ve sistemli çalışmasının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu belirterek, teknik ekibin emeğine dikkat çekti.



ULUSLARARASI ARENADA YENİ HEDEF

Başarılı sporcuların Uluslararası Turkish Open Cup’a katılma hakkı kazanmasının önemine dikkat çeken Ceylan, “Bu artık sadece bir şehir başarısı değil, Türkiye’yi temsil edecek bir gurur meselesidir. Sporcularımızın uluslararası arenada da aynı azim ve kararlılıkla bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.



GENÇLERE YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR

Açıklamasında gençlere verilen desteğin önemine de değinen Ceylan, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan en güçlü alanlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Bugün elde edilen bu başarılar, doğru yönlendirme ve emeğin birleştiğinde nelerin başarılabileceğini açıkça göstermektedir. Gençlerimize sahip çıkmak, aslında geleceğimize sahip çıkmaktır.”

Ceylan, başta sporcular olmak üzere, antrenör Haluk Erdoğan’ı ve emeği geçen herkesi tebrik ederek, Adıyaman’ın spor alanındaki yükselişinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Adıyamanlılar Net