Özel direksiyon dersi birçok kişinin trafiğe çıkma güvenini kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu derslerdir. Özellikle yeni ehliyet alan ya da trafik konusunda yeterli deneyimi olmayan kişiler bu derslere yüksek oranda ihtiyaç duyar. Kalabalık şehirlerde yaşıyorsanız trafik sektörünün son derece acımasız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu süreci sürekli pratik yaparak çözebilirsiniz. Bunun için de direksiyon derslerinizi özel hocalardan alabilirsiniz.

Neden İstanbul'da Özel Direksiyon Dersi Almalısın?

Kalabalık şehirlerin trafik sektörü her zaman için göz korkutucudur. Özellikle sadece amatörler için değil uzun süre araç kullanan kişiler için de İstanbul gibi bir şehirde araç kullanımı oldukça zorlayıcıdır. Ancak trafiğe çıkabilmek için özel direksiyon dersi aldığınızda bu korkularınızı kolaylıkla yenebilirsiniz. Aracınızı trafik ortamında daha iyi yönetmeyi öğrenebilir yokuş ve park gibi sorunları daha kolay aşabilirsiniz. Özellikle eğitmenlerin sizlere vereceği basit ama akılda kalıcı taktiklerle araç kullanımını çok daha basit bir hale getirebilirsiniz.

Özel Direksiyon Dersi Aldıktan Sonra Kaç Saatte Trafiğe Çıkabilirim?

Sürücü adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri ise özel dersler sonrasında trafiğe çıkıp çıkamayacaklarını öğrenmektir. Genellikle özel direksiyon dersi 10 saat bazında alındığında adaylar birçok trafikle ilgili merak ettiği konuyu çözümler. Böylelikle trafiğe kendi başlarına çıkmaya başlayabilirler. Böyle durumlarda kişilerin daha önceden araç kullanma deneyimi varsa 4 veya 6 saat gibi bir zaman aralığında aldıkları dersle özgüvenlerini yeniden kazanabilirler. Özel ders almanın en büyük avantajı adayların belirli güzergahlar arasında rahatlıkla gidiş geliş yapabilme imkanı bulmalarıdır.

Hangi Ehliyet Kursunu Almalıyım?

Hangi ehliyet kursunu almanız gerektiği son derece önemli bir detaydır. Böyle durumlarda özellikle üzerinde durmanız gereken konu yasal sürücü kursu seçimi yapmaktır. Bununla birlikte seçtiğiniz kursun kullanmak istediğiniz aracın kriterine uygun olması da en önemli detaylardan biridir. Böyle durumlarda kurs seçiminizi yaparken belirli detaylara dikkat etmelisiniz. B sınıfı ehliyetle normal araç kullanabilirsiniz. A sınıfı ehliyetin kursuna gittiğiniz takdirde motosiklet türevlerini kullanma şansı bulabilirsiniz.

Sürücü Kursu Hizmet Belgeleri

Yasal olarak hizmet veren ehliyet kurslarının belirli belgelerinin bulunması gerekir. Bu belgeler bulunmadığı trafikte yapacağınız ehliyet başvurularının geçerliliği olmaz. Bu nedenle başvuruların geçerli olabilmesi için sürücü kursu seçimlerinizde belirli kriterleri baz almalısınız. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğundan %100 emin olmalısınız. Aynı zamanda kurs merkezinin iş yeri açma ruhsatının bulunması gerekir. Araç belgelerinin ve personel dökümlerinin eksiksiz olarak hazırlanmış olması en önemli kriterler arasındadır.

Tır Ehliyeti Nedir Şartları Neler?

Ağır vasıta araçlar kullanabilmek için alınması gereken ehliyetlerin şartları diğer ehliyet türlerine göre daha zorlayıcı olabilir. Böyle durumlarda özellikle yaş şartından sağlık raporuna kadar her detayı muhakkak göz önünde bulundurmalısınız. Dikkat etmeniz gereken birçok önemli kriter olsa da en önemlisi 21 yaş şartını yerine getirmektir. Özellikle tır ehliyeti almak isteyen hemen herkesin bu yaş şartına uygun hareket etmesi gerekir. Diğer şartlar arasında ise şunlar sayılabilir:

· 21 yaşını doldurmak en önemli şarttır.

· Sabıka belgesi

· Sağlık raporu

· C sınıfı ehliyet

· Eğitim durumunu gösteren belge

· Kimlik fotokopisi

· Başvuru belgesi

Tır Sürücü Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Kamyon ehliyetinizi aldıktan sonra kariyerinizde farklı bir ehliyet türüne yer vermek isterseniz tır kullanma ehliyeti alabilirsiniz. Bu sürücü belgesi kişilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında tır gibi araçları kullanabilmeleri için gerekli olan yasal bir evraktır. Ancak ehliyeti alabilmeleri için kişilerin temiz bir sabıka belgesine sahip olması gerekir. Aynı zamanda 21 yaşını doldurduğunuzu gösteren kimlik belgenizi evraklara eklemelisiniz. En son mezun olduğunuz okulun diplomasını veya mezuniyet belgesini eklediğinizden emin olmalısınız. Bir diğer önemli kriter olarak ise tır ehliyeti alabilmek için sağlık raporunuzun uygunluğu önemlidir.