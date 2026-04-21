Adıyaman'da, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Minik Kız Tenis İl Birinciliği müsabakalarında Doğa Koleji öğrencileri önemli bir başarıya imza attı.

Adıyaman Doğa Koleji öğrencileri Erva Nur Demirkan ve Nazime Miray Demirtaş, gösterdikleri üstün performansla il birincisi olarak okullarına büyük gurur yaşattı.

Müsabakalarda sergiledikleri azim, disiplin ve mücadele ruhuyla dikkat çeken minik sporcular, elde ettikleri dereceyle takdir topladı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, başarılı öğrenciler tebrik edilirken, bu süreçte emeği geçen öğretmenlere ve ailelere de teşekkür edildi.