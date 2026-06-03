Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşların uygun fiyatlı ve doğal gıdaya erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla geçtiğimiz nisan ayında kurulan Kümes Hayvancılığı Tesisi'nde üretilen gezen tavuk yumurtaları, Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulmaya başlandı.

Doğal yöntemlerle elde edilen yumurtalar, 10'lu paketler halinde 30 TL'den satışa çıkarılırken, ürünlerin piyasa fiyatlarının altında vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Doğal yumurtalar Halk Ekmek büfelerinde

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan tesiste, doğal ortamda yetiştirilen 3 bin kanatlı hayvandan elde edilen yumurtalar her gün taze olarak toplanıp paketleniyor.

Üretilen yumurtalar, Altınşehir Mahallesi Halk Ekmek Büfesi, Şehir Meydanı Halk Ekmek Büfesi ve 3. Çevre Yolu üzerindeki Sera Önü Halk Ekmek Büfesi'nde satışa sunuluyor.

Günlük üretim 1.700 adede ulaşıyor

10 dekarlık alan üzerine kurulan tesiste üretim uzman ekiplerin gözetiminde sürdürülüyor. Üç ayrı kümeste toplam 3 bin kanatlı hayvanın bulunduğu tesiste günlük ortalama 1.600 ila 1.700 yumurta üretimi gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kısa süre içerisinde verimliliğin artırılarak günlük üretimin 2 bin 200 ila 2 bin 300 adet seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Tesiste bulunan hayvanların doğal yaşam koşullarında yetiştirildiği, gün boyunca açık alanda dolaşarak yeşilliklerle beslendiği ve üretim sürecinin düzenli olarak takip edildiği kaydedildi.

Vatandaşlardan uygulamaya destek

Halk Ekmek büfelerinden yumurta alan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek belediyeye teşekkür etti.

Vatandaşlardan Ali Bekinç, 'Adıyaman Belediyesi'nin vermiş olduğu bu hizmetten gayet memnunuz. Organik yumurtaların bu kadar makul bir fiyatla sunulması çok kıymetli. Tüm halkımız bu doğal yumurtaları gönül rahatlığıyla tüketebilir. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.' dedi.

Berfin Kelepçe ise, 'Halk Ekmek büfesinden yumurtamı aldım. Fiyatı gerçekten çok uygun. Hem bütçemizi düşünen hem de sağlığımızı önemseyen bu hizmet için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, herkesi bu büfelerden alışveriş yapmaya davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE