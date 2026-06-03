Vatandaşlar, yeni yolun bölgeye ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından Kahta Millet Bahçesi'ne ulaşımı sağlayan yolda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, Kahta'ya yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıran Millet Bahçesi'nin ulaşım altyapısının da güçlendirildiği belirtilerek, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla yol çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Ulaşım daha konforlu hale geldi

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Kahta Millet Bahçesi'nin ilçe sakinleri ve ziyaretçiler için önemli bir yaşam alanı haline geldiği vurgulanarak, 'Millet Bahçemiz Kahta'mıza yeni bir nefes alanı kazandırırken, biz de ulaşımını sağlayan yol çalışmalarını tamamladık. İnsanımızın yaşam kalitesini artıran her projeye katkı sunmaya devam edeceğiz' denildi.

Vatandaşlardan tam not

Millet Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle ilçeye ve turistik alanlara gelen ziyaretçiler, yeni asfalt yol sayesinde ulaşımın daha konforlu hale geldiğini ifade etti.

Vatandaşlar, Millet Bahçesi'nin görünümünü ve sunduğu sosyal alanları beğendiklerini dile getirirken, ulaşım altyapısının güçlendirilmesinden dolayı Adıyaman İl Özel İdaresi'ne teşekkür etti.

Kaynak : PERRE