Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, Adıyaman Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, “Buraya bir an önce el atın. Eğer bu sorun büyür ve insanların sağlığı zarar görürse bunun sorumluluğu gerekli adımları atmayan kurumlarda olacaktır. Bu konu artık Adıyaman’ın kanayan yarası haline geldi” dedi.

Adıyaman'da Alitaşı Mahallesi sakinleri ile mahalle muhtarlığı, tarihi Çırçır Deresi çevresinde yaşanan çevre sorunları nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik, tarihi Çırçır Deresi çevresinde yıllardır devam eden çevre kirliliği, kontrolsüz moloz dökümleri ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, 'Biz ölmedik ama toz toprak bizi öldürecek. Vatandaş balkona çıkamıyor, camını açamıyor. Bize ortak çalışma yapılacağı söylendi ancak aradan geçen zamana rağmen herhangi bir adım atılmadı. Mahalle sakinleri olarak mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri ise bölgede yaşanan sağlık ve güvenlik sorunlarına çözüm çağrısında bulundu.

'Adıyaman'ın Bütün Pislikleri Şu Anda Buraya Dökülüyor'

Basın açıklamasında konuşan Alitaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İlik, Alitaşı Mahallesi'nin 6 Şubat depremlerinde en ağır kayıpları yaşayan mahallelerden biri olduğunu belirterek, yıllardır çözüm bekleyen Çırçır Deresi sorununa dikkat çekti.

Muhtar Mustafa İlik, 'Alitaşı Mahallesi 6 Şubat depremlerinde en çok zarar gören bir mahalle. Binlerce can kaybı verdik. Bu mahallemiz yalnızca depremle mücadele etmedi. Bu mahallemizde yıllardan beri bir sorun var. Hemen arka tarafında gördüğünüz Çırçır Pınarı yani tarihi Çırçır Pınarı şu anda rezalet içerisinde. Adıyaman'ın bütün pislikleri şu anda buraya dökülüyor' dedi.

Sorunu uzun süredir ilgili kurumlara bildirdiğini söyleyen İlik, 'Ben bunu yıllar önce de aylar önce de yetkililere ilettim. Bakın deremiz tarihi Çırçır Deresi. Şu anda enkazların bulunduğu bir mahalle oldu, enkazların bulunduğu bir dere oldu. Ama ne hikmetse bugüne kadar hiçbir yetkili bu konuyu ne araştırdı ne de gelip yerinde gördü. Tamamen şu anda burada oturan vatandaşlar rahatsız' diye konuştu.

'TOKİ'nin, Emlak Konut'un ve Yapılan Firmaların Molozları Buraya Dökülüyor'

Dere yatağının kontrolsüz moloz alanına dönüştüğünü söyleyen İlik, bölgede yapılan projelerin atıklarının da dere yatağına bırakıldığını öne sürdü.

İlik, 'Arkamda gördüğünüz bu derede şu anda TOKİ'nin, Emlak Konut'un ve burada yapılan bütün firmaların molozları bu alana dökülmekte. Burada yapılan bütün firmaların molozları bu alana dökülüyor ve şu anda vatandaşlarımız, ablalarımız, mahalle sakinlerimiz rahatsızlar' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirten İlik, 'Bu derede yılan var, sivrisinek var, fare var. En önemlisi insanlarımızın can sağlığına dair hiçbir şey yok. Bununla beraber annelerimiz, ev hanımlarımız, babalarımız kimse çocuklarını dışarı çıkaramıyor. Çünkü burası madde bağımlılarının mekanı haline gelmiş durumda' dedi.

'Molozlar Artık Evlere ve Caddelere Taşmış Durumda'

Sorunun her geçen gün büyüdüğünü belirten İlik, özellikle geceleri bölgeye kontrolsüz şekilde dökümler yapıldığını vurgulayarak, 'Göründüğü üzere molozlar artık caddeye taşmış, evlere taşmış. Bununla beraber her gün, her gece buraya kimliği belirsiz inşaat yapan firmaların molozları dökülüyor. Çünkü burası merkeze yakın olduğu için insanlar karanlıkta getirip buraya döküyorlar' dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan İlik, 'Ben buradan bir kez daha sesleniyorum; Belediye Başkanı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, her kim varsa buraya bir el atsın. Bakın burada insanlar mağdur durumda. Havalar ısındı, vatandaş balkona çıkamıyor, vatandaş camlarını açamıyor' dedi.

'Biz Ölmedik Ama Toz Toprak Bizi Öldürecek'

Mahalle sakinlerinin artık günlük yaşamlarını sürdüremediğini ifade eden İlik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Toz toprak her şeyi bırakın, moloz görüntüleri insanların psikolojisini bozmuş durumda. Ben her zaman söylerim; bu memlekette deprem oldu, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ama biz ölmedik ama toz toprak bizi öldürecek. Yani nefes alamıyoruz gerçekten. El atın. Çünkü bu el atılmazsa sorun daha da büyüyecek. Burada insanlar nefes alamayacak. Can güvenliği yok, sağlık güvencesi hiç yok. Bunun yetki sorumlusu da siz olursunuz.'

'Bu Adıyaman'ın Kanayan Yarasıdır'

Sorunun yalnızca Alitaşı Mahallesi'ni değil çevredeki mahalleleri de etkilediğini söyleyen İlik, 'Burası Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yanı. Miray Konutları burada. Hemen arkamızda Musalla Mahallesi var, Ulu Cami Mahallesi var. Herkes enkazını, pisliğini buraya atıyor. Çok affedersiniz klozet kapaklarından tutun aklınıza gelen her şey bu derede var' dedi.

İlik, 'Bu derede gerçekten ne can güvenliği var, ne sağlık güvencesi var, ne nefes alabiliyoruz ne de huzurlu şekilde balkona çıkabiliyoruz. Yetkililer lütfen bu olaya el atsın. Çünkü bu ciddi bir sorun. Bu Adıyaman'ın kanayan yarasıdır' ifadelerine yer verdi.

'İki Senedir Balkonuma Çamaşır Seremiyorum'

Miray Konutları sakinlerinden Zeynep Karakuş da yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, 'Miray 8-C blokta oturuyorum. Aynen katılıyorum. Bundan önce benim balkonuma büyük fareler girdi. İnanın o kadar tedirgin olduk ki anlatamam. Günlerce onun nöbetini tuttuk, yok etmeye çalıştık. Çok zor durumdayız' dedi.

Karakuş, 'Ben iki senedir doğru dürüst balkonuma çamaşır seremiyorum. Tozdan dolayı yapamıyorum. Bunların yapılmasını istiyoruz. Bir şeyi daha dile getirmek istiyorum; biz Adıyaman halkı olarak koyun kuzu gibiyiz. Gelen herkes cebini dolduruyor' ifadelerini kullandı.

Karakuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İllaki dişimizi mi göstermemiz gerekiyor? İllaki bir eylem mi yapmamız gerekiyor? Belediye ya da kurumları mı taşlamamız gerekiyor? Biz koyun kuzu olduğumuz için gelen giden bizi eziyor. Sağcısı solcusu fark etmiyor. Gelen giden bize fayda sağlamıyor, sadece ceplerini dolduruyor.'

'Çocuklarımız Gece Dışarı Çıkamıyor'

Mahalle sakini Emine Dilek de bölgede güvenlik sorununun giderek arttığını söyleyerek, 'Biz 15 senedir burada oturuyoruz. Bu derede hala hiçbir değişim olmadı. Depremi de gördük her şeyi de gördük ama şu anki vaziyet kadar kötü bir vaziyet yok. En çok mağdur olduğumuz konu ise buraya baliciler geliyor, içki içenler geliyor' dedi.

Dilek, 'Çocuklarımız gece dışarı çıkamıyorlar. Gerçekten benim kızım 27 yaşında ama gece buradan gidip gelemiyor. Yetkililerin bir an önce buraya el atmasını istiyoruz. Aydınlatması olsun, güzel bir park yapılırsa görünüm olarak da çevre olarak da güzel olur' ifadelerini kullandı.

'Bu Alanın Islah Edilmesini İstiyoruz'

Mahalle sakinlerinden Sibel Fidancı ise derenin rehabilite edilmesini talep ederek, 'Bu derenin doldurulması, üzerinin park yapılması çok güzel olur. Karşı tarafta TOKİ oldu ama halen bu yolda yürüyemiyoruz. Işık yok. Gece korkuyoruz, yürünmüyor burada' dedi.

Fidancı, 'Güzel bir şekilde düzenlenirse iyi olur. Ben de Miray 8-C blokta oturuyorum. Buranın ıslah edilmesini istiyoruz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE