Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Hakan Gazi Balcı, yeni düzenlemeye göre ateşli silahların yanı sıra bu silahlara ait mermiler ve balistik açıdan önemli parçaların da suç kapsamına dahil edildiğini belirtti. Balcı, ruhsatsız şekilde silah, mermi ya da silah parçalarını satın alan, taşıyan veya bulunduran kişilerin 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Yeni Düzenlemelerle Birlikte Cezalar Artırıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce suç kapsamına girmeyen bazı silah parçalarının da artık suç unsuru haline geldiğini vurgulayan Balcı, 'Namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak ve ateşleme iğnesi gibi ana parçalar da artık suç kapsamında değerlendiriliyor' dedi.

Öte yandan, yapılan değişiklikle birlikte 6136 sayılı Kanun'un 13. maddesindeki bazı hükümler de yargılama usullerinden çıkarıldı. Buna göre ilgili suçlar artık seri muhakeme ve basit yargılama usullerine tabi olmayacak.

Kuru-Sıkı Silahlara Yeni Düzenleme geldi!

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise kamuoyunda 'kuru-sıkı' olarak bilinen ses veya gaz fişeği atabilen silahlar oldu. Yapılan değişiklikle bu silahların gerçek mermi atabilecek şekilde dönüştürülmesi artık 'üretim' kapsamında değerlendirilecek.

Balcı, 'Kuru-sıkı silahların teknik özellikleri değiştirilerek ateşli silaha dönüştürülmesi eylemi, yeni düzenlemeyle üretim suçu sayılıyor ve 12. madde kapsamında cezalandırılıyor' ifadelerini kullandı. Dönüştürülmüş silahların satın alınması, taşınması veya bulundurulmasının ise 13. madde kapsamında suç olmaya devam ettiğini belirtti.

Ruhsat Detayı Belirleyici

Ruhsatsız silah suçlarında en önemli unsurun ruhsat olduğunu hatırlatan Balcı, taşıma ve bulundurma ruhsatı arasındaki farkın da kritik olduğunu vurguladı. Buna göre bulundurma ruhsatı olan bir silahın ev ya da işyeri dışında taşınması da suç teşkil ediyor.

Kaynak : PERRE