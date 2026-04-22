İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen 'Sanal Bahisle Mücadelede Aileyi Bilinçlendirme Projesi' kapsamında düzenlenen toplantı Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesinin Vali Osman Varol,TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Eski Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Av. Hasan Oymak, yargı temsilcileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sanal bahis tehdidine karşı toplumsal farkındalığın artırılması ele alındı.

Moderatörlüğünü Şeref Malkoç'un yaptığı toplantıda; Toplumun temel direği olan aile yapısının korunması, gençlerin sanal bahis bağımlılığının yıkıcı etkilerinden uzak tutulması ve bilinçli bir toplum inşa edilmesi adına yürütülecek çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Gerçekleşen toplantıda özellikle gençleri hedef alan sanal bahis tehlikesine karşı ailelerin bilinçlendirilmesi ve güçlü bir toplumsal duruş sergilenmesi gerektiği vurgulanarak, daha güvenli ve sağlıklı bir gelecek için kararlılık mesajı verildi.

Kaynak : PERRE